Вспомнить молодость

Уже 18-й год подряд «Авторадио» собирает друзей для того, чтобы оторваться под любимые мелодии расцвета диско — 80 годов. И на сцену «ЦСКА Арены» вышли супер звезды тех лет.

Источник фото: телеканал «360»

Сандра, Си Си Кетч, Томас Андерс, Пупо, Ландан Бит — всех не перечислить.

Все знакомые нам мелодии, которые до сих пор звучат из динамиков любимого радио. Знаменитая группа BAD BOYS BLUE, под чьи хиты на дискотеках танцевало ни одно поколение, постоянные гости на шоу «Авторадио».

Источник фото: телеканал «360»

Стадион был забит до отказа. Причем не только теми, чья юность пришлась на 80-е, в зале было огромное количество молодых людей. Зрители, как будто на машине времени, вернулись на 30 с лишним лет назад и отрывались по полной.

Зарубежные звезды уже давно здесь как родные. Из года в год они приезжают в Москву на предновогоднюю вечеринку для того, чтобы не только поработать, но и самим отдохнуть и зарядиться энергией от наших огненных зрителей. Причем, западные артисты уже не выставляют организаторам сумасшедших райдеров. Свои же.

Источник фото: телеканал «360»

«Си Си Кетч просила в свое время шампанское определенного сорта. Некоторые просят — кто-то только виски, кто-то только зеленый чай. Кому-то ромашковый подавай. Но это все мелочи. Разве это райдер? Это ерунда», — отметил Юрий Костин, президент «Авторадио».

На сцене, конечно, и наши мэтры эстрады, без которых ни одна дискотека не получится.

Лев Лещенко, Олег Газманов, Вячеслав Добрынин — основатели нашего золотого музыкального фонда.

«ЦСКА Арена» — это новая площадка «Авторадио». Раньше шоу проходило в Олимпийском. Зато здесь удалось построить уникальную сцену, в формате 360 градусов. Так что артистов было видно с любой трибуны.