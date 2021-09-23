Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей» завершился в Самаре. Губернатор Дмитрий Азаров вручил подарки и памятные дипломы лауреатам. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В фестивале приняли участие коллективы из городов Самарской области — Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Кинеля, а также из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Хвалынска, Воронежа и Ижевска. Выступления проходили на сцене театра «Самарская площадь» и театра кукол.

«Очень рад тому, что замечательная идея, которая возникла на самарской земле, сегодня объединяет талантливых людей, влюбленных в театр, людей, для которых весь мир открыт», — заявил политик.