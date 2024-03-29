Культура 29 марта 2024, 15:03 Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов пройдет в Йошкар-Оле

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Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов начнется 7 апреля в Йошкар-Оле. Об этом сообщил сайт «МариМедиа».

Специалисты просмотрели 154 заявки и отобрали 106 участников. Мероприятие посетят представители 27 городов, в том числе Москвы, Казани, Махачкалы и других. Номинацией соревнований станет «Характерный и народно-сценический танец».

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Художественным руководителем конкурса выступил Юрий Григорович, народный артист СССР и балетмейстер Большого театра, добавил RT.