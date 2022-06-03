Всероссийская акция «Декламируй» пройдет в обновленном формате

Всероссийская акция «Декламируй» пройдет с 4 по 7 июня. Она проводится в третий раз и приурочена ко Дню русского языка — он отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина. Организаторами мероприятия являются участники движения «Волонтеры культуры». В настоящее время оно насчитывает порядка 200 тысяч человек.

Цель акции — популяризация и сохранение самобытности русского языка. Этого пытаются достичь с помощью выразительного чтения произведений Пушкина, стихотворений других российских авторов, а также произведений собственного сочинения. В первый раз акция проводилась в 2020 году, тогда к ней присоединились около 70 тысяч человек, через год их было уже в два раза больше.

Руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров Дарья Жукова подчеркнула, что в этом году появились три новых варианта акции: «Культурный квиз» и два спецпроекта. Первый расскажет о кулинарных пристрастиях поэтов и писателей, а второй — об иллюстрациях к литературным произведениям.

«Самое важное в нашей акции — это желание учиться и узнавать новое, ценить и любить родной язык и литературу, а также заботиться о наследии людей, которые посвятили свою жизнь и профессиональную деятельность созданию и развитию русского языка и литературы. В дни проведения акции мы особое внимание уделяем приведению в порядок памятников и памятных мест, посвященных ученым, филологам, лингвистам, писателям, поэтам», — отметила она.

Мероприятия акции пройдут по всей России. Формат выберут самостоятельно в каждом регионе проведения. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо найти мероприятие на сайте dobro.ru и подать заявку на участие.

В столице акция откроется 4 июня проведением «Культурного квиза» в библиотеке № 116. В нем будут участвовать студенты, волонтеры культуры, члены других молодежных организаций. Темой станет культурное наследие народов России.

«Это одно из самых душевных мероприятий, которое позволяет нам с друзьями разрабатывать навыки в сфере ораторского искусства и публичных выступлений. В этом году планирую принять участие и в других форматах акции, уже обдумываю сценарий для снятия видеоролика по спецпроекту „Кулинарные пристрастия писателей и поэтов“», — рассказывает Владислав Мунтяну, участник акции «Декламируй».

Всероссийское общественное движение «Волонтеры культуры» создано благодаря нацпроекту «Культура». Его целью является систематизация опыта и поддержка добровольчества в сфере культуры. На сегодняшний день в его рядах состоят около 200 тысяч участников.

Присоединиться к движению и стать волонтером культуры можно, зарегистрировавшись на сайте dobro.ru.