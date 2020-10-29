«Всему свое время». Бутусов написал песню о Петербурге во время карантина
Российский музыкант Вячеслав Бутусов признался, что во время карантина ему удалось написать песню о Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Царьград».
По словам Бутусова, во время самоизоляции его посетили и подходящий текст, и подобающая музыка, и он написал песню о северной столице.
«Я намаливал эту песню. <…> Всему свое время», — поделился артист.
Отмечается, что Бутусов сопроводил свою композицию небольшой нарезкой из разных роликов с видами Петербурга. По мнению пользователей Сети, у музыканта получилось проникновенное и яркое произведение.