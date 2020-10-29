«Всему свое время». Бутусов написал песню о Петербурге во время карантина

По словам Бутусова, во время самоизоляции его посетили и подходящий текст, и подобающая музыка, и он написал песню о северной столице.

«Я намаливал эту песню. <…> Всему свое время», — поделился артист.

Отмечается, что Бутусов сопроводил свою композицию небольшой нарезкой из разных роликов с видами Петербурга. По мнению пользователей Сети, у музыканта получилось проникновенное и яркое произведение.