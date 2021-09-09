Всемирный конгресс Международного совета по детской книге пройдет в Москве

Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) — мероприятие, посвященное детской литературе — пройдет в Москве с 10 по 12 сентября. Об этом написал RT.

Центральной темой конгресса станет приобщение детей к чтению. Филологи и писатели со всего мира прочитают лекции о перспективах детской литературы, кроме того, в рамках конгресса будет вручена главная награда в области литературы для детей — Золотая медаль Х. К. Андерсена.

Среди участников — российский филолог Валентин Головин, британский писатель Дэвид Алмонд, бразильский иллюстратор и писатель Роже Мелло и другие.

«Проведение конгресса IBBY — большая честь и ответственность. Этот форум без преувеличения представляет собой событие мирового масштаба в области культуры и является международным признанием значительного вклада нашей страны в мировую детскую литературу», — сказала зампред правительства России, председатель организационного комитета конгресса Татьяна Голикова.