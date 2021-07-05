Всемирный фестиваль фольклора открылся в Уфе

Торжественная церемония открытия VI Всемирной фольклориады CIOFF состоялась в Уфе. Мероприятие проходило в Ледовом дворце «Уфа-Арена». Зрители смогли наблюдать за масштабным перфомансом, объединившим в себе представителей разных стран. Об этом сообщило агентство ToDay News Ufa.

В представлении приняли участие коллективы из 37 стран. В выступлениях было задействовано около 1100 артистов. Мероприятие было поделено на несколько смысловых блоков. Они рассказывали о фольклоре, душе и земле.

Зрители смогли окунуться в историю башкирского народа. В перфомансе принял участие рекордсмен книги Гиннеса — самый сильный человек мира. Российская певица Марина Девятова, заслуженный артист РФ и народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков исполнили торжественный гимн Фольклориады.