Вручение «Оскара» за онлайн-фильмы назвали логичным

Кинопремию «Оскар» из-за пандемии коронавируса в 2021 году получат только онлайн-фильмы. Такое решение назвали справедливым, так как сейчас по всему миру уже долгое время закрыты кинотеатры.

«Мне кажется, что это закономерно, учитывая, что сейчас кинопрокат по всему миру практически закрыт. Получается, что вычеркивается огромное количество картин из того общего списка из-за того, что случились пандемия и карантин», — сказал «360» кинокритик Антон Долин.

Он добавил, что решение о новых правилах было принято логично, справедливо и правильно.

Организаторы кинопремии «Оскар» сообщили, что в 2021 году к конкурсу допустят только те фильмы, чьи премьеры состоялись онлайн, а не в кинотеатрах. При этом картина должна соответствовать всем остальным требованиям отбора. Такие правила будут действовать до тех пор, пока кинотеатры не возобновят работу.

Ранее американское издание Deadline опубликовало рейтинг самых неприбыльных фильмов 2019 года. На первом месте оказался блокбастер «Люди Икс: темный Феникс». На фильм потратили 200 миллионов долларов, а получить смогли только 133 миллиона долларов.