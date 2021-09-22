Вручение Национальной оперной премии «Онегин» состоится в Петербурге

Вручение Национальной оперной премии «Онегин» пройдет в Санкт-Петербурге 11 ноября. Мероприятие состоится в Михайловском театре на площади Искусств. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

25 государственных оперных театров и частных театральных инициатив со всей страны отправили на участие в конкурсе около 100 заявок. В конкурсе представлены различные работы: «Кармен» Константина Богомолова, оперетта «Богатыри» Бородина, постановка «Свадьбы Фигаро» Моцарта. Шорт-лист номинантов станет известен 24 сентября.