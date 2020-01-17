«Вряд ли реалистично». Прохорова оценила предложение Ахеджаковой о должности министра культуры

Прохорова отметила, что «польщена таким доверием со стороны великой русской актрисы Лии Ахеджаковой». Тем не менее, подобную перспективу она поставила под сомнение.

«Я признательна Лии Ахеджаковой, для меня это лестно. Но я думаю, что в данной ситуации это вряд ли реалистично. Поэтому зачем гадать? Считаю, что в сложившихся условиях об этом говорить бесполезно», — пояснила литературовед.

Ранее советская и российская актриса Лия Ахеджакова предложила назначить Ирину Прохорову новым министром культуры России.