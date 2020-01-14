Врачи нашли объяснение глухоте Бетховена

Бетховен терял слух постепенно, начиная с 1796 года, когда у него развилось воспаление внутреннего уха. К 1811 году 40-летний композитор оглох полностью. Друзья общались с ним при помощи «разговорных тетрадей», куда записывали свои реплики. Он писал ответ там же либо отвечал устно.

Существует несколько гипотез о причинах болезни Бетховена, среди которых перенесенный тиф либо одно из аутоиммунных заболеваний, а также отравление тяжелыми металлами.

Врачи из итальянского Падуанского университета смогли подкрепить теорию об отравлении свинцом, изучив симптомы 64-летней пациентки и проведя «обширный обзор музыкальной и медицинской литературы, а также просмотрев рукописи, корреспонденцию и отчеты о вскрытии знаменитого композитора».

Как и Бетховена, пациентку, обратившуюся к медикам в 2018 году, мучили боли в животе, постоянная усталость и потеря слуха — невозможность различать высокие частоты, которая ухудшала понимание речи.

Врачи обнаружили большое содержание свинца в крови и моче итальянки. Долгие годы тяжелый металл попадал в ее организм из сковороды, у которой повредился защитный керамический слой.

В 2005 году анализ останков Бетховена также показал наличие в его организме большого количества свинца. Композитор мог получать его, употребляя вино — и в самом напитке того времени содержался тяжелый металл, и любимый бокал Бетховена был частично свинцовым.