Врач-терапевт Ярцева не увидела опасности для здоровья МакSим после появления на школьной линейке

Певица МакSим впервые после выздоровления вышла в люди, чтобы отвести шестилетнюю дочь в школу. Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «360» заявила, что артистка прошла долгий восстановительный период и сейчас можно считать ее выздоровевшей.

Врач не исключила, что певица все же перенесла коронавирусную инфекцию, поэтому риск повторного заражения у нее ниже. Это объясняет отсутствие маски на лице МакSим на общей фотографии.

«МакSим не вчера вышла из комы и пошла выступать. У нее был долгий восстановительный период, она прошла всю возможную реабилитацию. Можно сказать, что она уже выздоровела. Кроме того, тяжесть перенесенного заболевания никак не коррелирует с тем, что теперь человек будет чаще болеть ковидом. Данные говорят, что переболевшие заражаются реже», — заявила Ирина Ярцева.

Певица МакSим привела свою шестилетнюю дочь на торжественную линейку в московскую школу № 1287. Певица снялась для общей фотографии на крыльце учебного заведения.

Исполнительница полтора месяца провела в медикаментозной коме после серьезного поражения легких. После улучшения ее состояния врачи сначала вернули исполнительницу в сознание, а после выписали из больницы для реабилитации. По оценке официальных представителей МакSим, говорить о возобновлении ее творческой карьеры пока рано.