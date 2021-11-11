Врач-психиатр рассказал о диагнозе Достоевского

Врач-психиатр высшей категории Олег Аронович рассказал об особенностях личности гения русской литературы Федора Михайловича Достоевского. По его словам, здоровье писателя невозможно обойти молчанием. Многие врачи полагают, что Достоевский имел душевные болезни. Об этом рассказал «Петербургский дневник».

Эксперты подсчитали, что 370 человек из рода Достоевских отличались странностями поведения.

«Сам Федор Михайлович, по воспоминаниям современников, был чрезвычайно мнителен, беспокоился о пульсе даже после цветочного чая, боялся уснуть летаргическим сном и составлял записки с просьбой похоронить не раньше чем через 5 суток, так как испытывал мистический страх перед смертью», — сообщил врач-психиатр.

По словам третьей жены Достоевского, писатель в минуты ревности доходил до бешеного, почти невменяемого состояния. Он имел деспотичный, взрывной и неудержимый характер. Современные врачи психотерапевты могли бы поставить гению литературы диагноз «расстройство личности».

«Генетически подготовленная несколькими поколениями психопатия эпилептоидного типа, усугубленная алкоголизмом отца и его жестоким обращением с сыном. Элементы истероидной психопатии; эпилепсия (большие судорожные припадки с аурой и расстройствами сознания), органическое поражение головного мозга как причина эпилепсии, но исходных данных нет», – заключил психиатр.