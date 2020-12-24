Впервые за два года фильм из РФ вышел в украинский прокат

Артур Блянихов Первой российской картиной, которая вышла в украинский прокат впервые за два года, стала новогодняя комедия Алексея Нужного «Обратная связь». Об этом сообщил ТАСС. Уточняется, что в фильме главные роли исполнили участники «Квартета И» Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит и Леонид Барац. В женском ансамбле задействовали Анастасию Уколову, Ирину Горбачеву и Марию Миронову. «Газета.ru» добавила, что комедия является сиквелом ленты «Громкая связь». Это адаптация итальянской картины «Идеальные незнакомцы», которую снял Паоло Дженовезе. Поделиться статьей









