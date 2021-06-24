Впервые в жюри Каннского фестиваля будет больше женщин, чем мужчин

В этом году впервые в истории Каннского кинофестиваля женщин в числе мужчин будет больше, чем мужчин. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Wrap.

В жюри войдут актрисы и режиссеры Мэгги Джилленхол, Мелани Лоран, Мати Диоп, Джессика Хауснер и певица Милен Фармер. Из мужчин судить картины в этом году будут режиссеры Спайк Ли, Клебер Мендонса Филью и Сон Кан Хо, а также актер Тахар Рахим. Каннский фестиваль пройдет в июле, церемония вручения наград состоится 17 июля.