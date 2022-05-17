Востоковед подержал планы по показу иранских фильмов в РФ

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов обсудил с «Радио 1» перспективы сотрудничества России и Ирана в области кинематографии.

Долгов напомнил, что Иран давно является партнером России и сотрудничество между двумя странами развивается в нескольких сферах — военно-техническом, политическом, экономическом и культурном.

ИА Nation News отметило слова специалиста о том, что иранский кинематограф признан на мировом уровне, поскольку он вызывает интерес у зрителей за счет восточной специфики, психологической глубины и общечеловеческой направленности.