Восстановлена ранее неизвестная картина Пикассо

Специалистам удалось восстановить изображение обнаженной женщины, которое было под известной картиной «Завтрак слепого» Пабло Пикассо. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на CNN.

Картина получила название «Одинокая сидящая обнаженная» (Lonesome Crouching Nude). Женщина была изображена в профиль, изображение было позднее перекрыто художником знаменитым «Завтраком слепого». Картину отнесли к голубому периоду Пикассо — началу творческого пути художника.

Восстановлением изображения занималась британская компания Oxia Palus. Ранее, в 2019 году, специалистам уже удалось таким же образом восстановить другую картину Пабло Пикассо изображение женщины в анфас, находившееся под картиной художника «Старый гитарист». Изображение получило название «Потерянная женщина» (La Femme Perdue).

Тем временем музей Ван Гога в Амстердаме пополнился ранее неизвестным наброском художника. Карандашный эскиз, выполненный Ван Гогом, более ста лет хранился в частной коллекции.