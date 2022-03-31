Восьмой сезон Арктической лиги КВН начался в ЯНАО

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа стартовал новый сезон Арктической лиги КВН. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

Нововведением в этом году стало то, что на конкурсе был введен балльный метод оценки выступления. Команда не выбывает из состава лиги вплоть до финала.

«Ежегодно Арктическая лига трансформируется и совершенствуется. В этом году акцент сделали на том, чтобы дать набраться опыта молодым командам. Это позволяет осуществить новый формат балльной системы: команды не выбывают по итогам каждого этапа и имеют возможность совершенствоваться от игры к игре», — сообщил директор Официальной Арктической лиги КВН Павел Титов.

В игре 1/8 финала приняли участие восемь команд: шесть ямальских и две из Москвы. Четвертьфинал запланирован в Губкинском, полуфинал — в городе Муравленко, а финал — в Салехарде.