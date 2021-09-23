Владелец книжного магазина Петербурга обматерил писателя за вопрос о продажах

Писатель Владимир Коваленко пожаловался на поведение владельца петербургского книжного магазина «Фактотум» Артема Лынова. Как пояснил прозаик, когда он пытался узнать о ходе продаж его произведений «Из-под ногтей» и «Ничто», но в ответ получил кучу оскорблений и предложение забрать свои книги из магазина. Переписку писатель опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/id58107263

В беседе с изданием Znak.com Коваленко пояснил, что с владельцем книжного магазина у него был заключен устный договор. После публикации переговоров в социальных сетях, Лынов позвонил писателю и продолжил оскорблять, а после вызвал на драку.

Сам писатель утверждает, что хочет решить вопрос исключительно мирным путем.

«Я не знаю, насколько это поведение адекватное. Когда писатель уважительно спрашивает о том, как продались книги на официальный аккаунт магазина и пытается понять: „Нужны ли еще книжки, можно ли получить деньги?“, а в ответ получает сначала оскорбления, а потом и предложения о драке. Это достаточно странное поведение от владельца книжного», — заявил Владимир Коваленко.

Владелец книжного магазина «Фактотум» на просьбу «360» прокомментировать сложившуюся с писателем ситуацию отказался ответить на вопрос, выбрав для этого нецензурную форму.