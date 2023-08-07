Культура 07 августа 2023, 12:20 «Волшебство акварели» увидят гости галереи Александра Шилова в Москве Выставка «Волшебство акварели» откроется 11 августа в Галерее Александра Шилова в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту пятницу, 11 августа, в галерее Александра Шилова откроют выставку «Волшебство акварели». Она будет работать до 13 сентября, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

На экспозиции гости выставки увидят такие художественные работы, как «Портрет дочери», «Автопортрет», «Хозяин земли» и многие другие.

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В пресс-службе мэрии отметили, что написать картины акварелью — сложная задача. С помощью красок необходимо добиться натурального оттенка кожи, цвета глаз. Александр Шилов умело изобразил черты и выражение лиц, а также главные черты характеров героев. Например, в «Портрете дочери» автор максимально детально отобразил блеск темных волос, задумчивый взгляд и бархатное платье.

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