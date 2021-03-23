Волосы появятся у главного героя экранизации видеоигры Hitman

Волосы появятся у главного героя экранизации стелс-экшена Hitman — Агента 47. В игре известный во всем мире киллер всегда был лысым, сообщил Collider со ссылкой на режиссера Дерека Колстада.

Отмечается, что в первом эпизоде персонаж заподозрит, что его жизнью управляют. Он обнаружит на своем затылке штрихкод и сбреет волосы. Жизнь героя будет показана в духе 1970-1980-х годов, написала «Газета.ru».

«В какой-то момент он понимает, что ни один выбор в жизни не делал сам. Эпизод заканчивается сценой, в которой он смотрит в зеркало, обнаруживая штрихкод», — поделился эксклюзивом Колстад.

Hitman это серия популярных компьютерных игр, главным героем которой является клон-киллер. Ее разработчик — компания IO Interactive.