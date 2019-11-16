Вокалист Europe призвал консерваторов Британии отказаться от его песни в компании по Brexit

Консервативная партия Англии включает этот трек в своей в штаб-квартире, чтобы вдохновлять участников кампании на досрочные парламентские выборы 12 декабря или на новую дату Brexit, чем вызвали недовольство автора.

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Они неверно истолковывают песню, так как не понимают смысл, пояснил PR-менеджер группы Адам Парсонс. В The Final Countdown нет ничего в поддержку выхода страны из Евросоюза. Напротив, в песне представлено футуристическое видение ухода с Земли.

«Джои не оправдывает никакого использования композиции в политическом контексте. Ее написали как хорошую хард-рок песню еще в 1986 году», — отметил Парсонс.