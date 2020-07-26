Военно-исторический фестиваль «Рубеж обороны» прошел в Подмосковье

«Рубеж обороны» является самым масштабным фестивалем реконструкторов в России. Однако в этом году он отличился тем, что стал первым военно-историческим мероприятием, которое провели в Московской области после снятия ограничений.

Мероприятие прошло в подмосковном городе Протвино. На этот раз реконструировали события 1945 года, за зрелищем следил корреспондент «360».

Пандемия внесла несколько корректировок в программу фестиваля. На нем не было клубов из Белоруссии, количество массовых сцен пришлось сократить до двух эпизодов. Однако от этого реконструкция не стала менее зрелищной. Особенно после того, как зрители привыкли к сплошному онлайн-формату. Собравшиеся наблюдали настоящие взрывы и даже могли почувствовать запах пороха.

Источник фото: телеканал «360»

В первый день был показан бой из Афганской войны, во второй — из Великой Отечественной, а именно взятие Берлина.

«Хотелось бы побольше и пиротехники, и обеспечение было бы лучше, если бы не было пандемии, ну и участников было бы больше», — рассказал член объединения военно-исторических реконструкторов «Тыловик» Михаил Курганов.

Источник фото: телеканал «360»

По словам участников, главное, что реконструкцию разрешили проводить без средств защиты и никак не ограничили количество людей на площадке, иначе дух эпохи был бы испорчен. На реконструкторах было все настоящее: костюмы, оружие, грим, даже содержимое сумки медсестры: медицинский ножик, жгут для остановки кровотечения и бинты в готовом состоянии.

«Каждый бой, он непохож на другой, сценарий разный, никогда не знаешь, что нас ждет. Это не спектакль с ролью. Основной сценарий знаем, но где упадет боец, кому оказать помощь… Решение принимаем непосредственно в результате боя», — отметила участница фестиваля Наталья Баранкова.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы зрителям было легче соблюдать социальную дистанцию, выставку расширили. Они могли пострелять из автомата, посмотреть на ретротехнику и увидеть, как жили советские и немецкие войска. Причем это было не декорацией — участники реконструкции здесь спали, ели и полностью вживались в атмосферу тех лет.

По словам другого участника, Георгия Сазонова, было решено представить полевой лагерь дивизии СС «Шарльлемань», первой сформированной из немецких и французских добровольцев. У них было даже пиво в немецких кружках, овощное рагу. Некоторые участники даже предположили, что через 20-30 лет реконструкторы покажут зрителям события уже из новой истории — борьбы всего мира с коронавирусом.