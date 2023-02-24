Культура 24 февраля 2023, 18:51 Военная драма «Праведник» побила рекорд «Чебурашки» на старте проката Драма «Праведник» спустила на второе место «Чебурашку» по кассовым сборам за уик-энд Публичное достояние

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Лидером российского кинопроката за уик-энд стала военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, спустив на второе место семейную комедию «Чебурашка». Об этом сообщил отраслевой журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

По данным издания, «Праведник» по итогам прошлых выходных собрал 121 миллион, а «Чебурашка» — около 88,9 миллиона рублей.

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Издание подчеркнуло, что успеху киноленты Урсуляка предшествовала поддержка со стороны ВГТРК и ставка в рекламной кампании на драматическую составляющую фильма.

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На третьем месте расположилась стартовавшая в День святого Валентина эротическая мелодрама «Непослушная» с Александром Петровым в главной роли.

Ранее актриса Дарья Мельникова заявила, что «Чебурашка» показался ей скучным. Однако она восхитилась игрой Федора Добронравова и Евы Смирновой. Тем временем, по данным оператора федеральной информационной системы (ЕАИС), семейная комедия Дмитрия Дьяченко с начала проката собрала 6 535 723 407 рубля.