Водолазы обнаружили затонувшие колонны Казанского собора

Каждая колонна весит 45 тонн. Они должны были находиться внутри собора, но судно, которое перевозило их в XIX веке, затонуло.

Специалистам понадобилась мощная техника и прочные ремни, чтобы извлечь артефакты на сушу. Теперь их отправят на выставку «Эрмитаж-Выборг».

Ранее стало известно, что затопленное помещение с неопознанными объемными ящиками по соседству с открытыми комнатами обнаружили в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Это могут быть следы Янтарной комнаты. Находка принадлежит команде программы «Круиз-контроль».

Историк Сергей Трифонов полагает, что там могут храниться части «восьмого чуда света», вывезенные немецкими солдатами.

Бункер построен в начале 1945 года в качестве бомбоубежища от налетов авиации Британии. В стенах блиндажа был подписан акт о капитуляции Кенигсберга после взятия его советскими войсками. В помещениях на глубине семи метров под землей организован музей. Под ними скрывается еще один этаж, который не открыт до сих пор.