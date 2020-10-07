facebook_pixel
    07 октября 2020, 15:04

    Водолазы обнаружили затонувшие колонны Казанского собора

    Дарья Морозова

    Водолазы достали из Выборгоского залива затонувшие колонны Казанского собора. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Каждая колонна весит 45 тонн. Они должны были находиться внутри собора, но судно, которое перевозило их в XIX веке, затонуло.

    Специалистам понадобилась мощная техника и прочные ремни, чтобы извлечь артефакты на сушу. Теперь их отправят на выставку «Эрмитаж-Выборг».

    Ранее стало известно, что затопленное помещение с неопознанными объемными ящиками по соседству с открытыми комнатами обнаружили в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша. Это могут быть следы Янтарной комнаты. Находка принадлежит команде программы «Круиз-контроль».

    Историк Сергей Трифонов полагает, что там могут храниться части «восьмого чуда света», вывезенные немецкими солдатами.

    Бункер построен в начале 1945 года в качестве бомбоубежища от налетов авиации Британии. В стенах блиндажа был подписан акт о капитуляции Кенигсберга после взятия его советскими войсками. В помещениях на глубине семи метров под землей организован музей. Под ними скрывается еще один этаж, который не открыт до сих пор.