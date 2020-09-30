Водолаз рассказал о поисках Янтарной комнаты

На дне Балтийского моря было обнаружено немецкое судно «Карлсруэ», которое участвовало во Второй мировой войне. В его трюмах обнаружили военные машины, фарфор и документ. В нем говорится, что корабль перевозил 1000 людей и 3 600 тонн различных материалов.

«Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход „Карлсруэ“ был их последней возможностью», — пояснил Стахура.