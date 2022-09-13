Водяную мельницу на Щелоковском хуторе восстановили в Нижнем Новгороде | 360°

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Водяную мельницу на Щелоковском хуторе восстановили в Нижнем Новгороде

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Водяная мельница — объект 1974 года, находившийся в музее Нижнего Новгорода в единственном экземпляре. Это один из пяти объектов культурного наследия, восстановленный в музее-заповеднике «Щелоковский хутор», написал сайт pravda-nn.ru.

Как рассказал исполнительный директор реставрационно-строительной компании «Преображение» Евгений Гуреев, после восстановления мельницы, которая работала еще при наших предках, объект вновь стал функционировать.

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«Мы сохранили все старые детали, недостающие — восстановили. И теперь это действующий образец — все крутится, все работает, можно молоть муку. Там еще есть толчея, можно лущить зерно, в общем, получилась рабочая система, которая была при наших предках», — сказал Гуреев.

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В данный момент коллектив музея готовит новые экспозиции на всех объектах.

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