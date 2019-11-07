Внук Шолохова: людей объединяет искусство, а не политика

Александр Шолохов объяснил, что единые культура и представления о нравственности, этике и гуманности составляют почву для национального единства.

«Если они не едины, то мы с вами тоже не едины. И мы можем сколько угодно выходить на демонстрации по поводу праздников. Но единства от этого не возникнет», — уверенно заявил депутат.

Он отметил, что по политическим причинам нарушается культурный обмен между странами. По мнению Шолохова, это бьет не столько по конкретным артистам, сколько по возможности народов лучше понять друг друга.

«Удар по культурному обмену — это одно из самых тяжелых последствий тех политических кризисов, которые мы сейчас наблюдаем, и которые, к сожалению, развиваются. И минимизировать потери здесь невозможно, — пояснил депутат. — Делясь своим культурным наследием, мы даем людям возможность лучше узнать нас и сами узнаем их. <…> На мой взгляд, не только эстрада, но и выступление какого-нибудь нашего большого коллектива или Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева может сделать гораздо больше для нашего взаимопонимания и примирения с любимым и дорогим народом, чем тысячечасовые заседания в кабинетах и попытки договориться».

Шолохов также отметил, что несмотря на политические неурядицы, «крупнейшие английские музеи едут в Эрмитаж, невзирая ни на какие запреты, а сам Эрмитаж же и Русский музей не просто организуют выставки по всему миру, но и открывают свои филиалы».

«Я думаю, что это и есть самое правильное и разумное стремление людей — общаться и узнавать друг друга лучше», — заключил депутат.