Внук Пугачевой сыграет главную роль в театре Безрукова

Никиту Преснякова утвердили на роль в спектакле, поставленном по пьесе «Безымянная звезда» в Московском губернском театре, которым руководит Сергей Безруков. Об этом рассказал «Вокруг ТВ».

Ребенок Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова будет выступать в роли поющего преподавателя астрономии. Он обошел 11 других претендентов. Режиссером драмы «Безымянная звезда» в версии МГТ стал Александр Сазонов. В прочтении данного театра история будет рассказывать про поиск внутренней путеводной звезды, сообщили в учреждении культуры.

Представить премьеру спектакля планируется в сентябре 2021 года, добавили в «Газета.ru».