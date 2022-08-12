Внучка блокадного музыканта увидела вещи своего деда на выставке «Партитура памяти» в Петербурге

Выставка «Партитура памяти», посвященная оркестру Карла Элиасберга, который продолжал работать и исполнять музыку в Ленинграде во время блокады, открылась в петербургской Филармонии 9 августа. В Филармонии газете «Петербургский дневник» рассказали удивительную историю, произошедшую на открытии выставки.

Первой записью в книге отзывов на выставке оказалась запись внучки одного из музыкантов блокадного оркестра — тромбониста Василия Ивановича Юдина, чей концертный фрак (в котором он выступал на премьере Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде) и инструмент представлены в экспозиции.

«Дорогие! Я дожила до этого момента. Вижу фрак моего дедушки Юдина В. И. и плачу. Сколько ему надо было отдать физических и духовных сил для исполнения этой мужественной музыки. Низкий поклон всем музыкантам в Блокадном Ленинграде. Дедушка, благодарю тебя, что ты дал выжить нашей семье и моему рождению. Я и моя дочь продолжаем музыкальные традиции. И сейчас в непростое время благодарю музыкантов города, что они на посту. С благодарностью Юлии Зораховне Кантор. Вы еще молодая и красивая, дай Вам сил на Вашем поприще. С уважением, внучка исполнителя Юдина Василия Ивановича, Юдина Н. Б. 77 лет», — написала внучка музыканта.

Эта запись растрогала сотрудников филармонии, и теперь они хотят найти женщину, чтобы поблагодарить ее лично.

«Вот оно — прорастание партитуры памяти в живую ткань нашей сегодняшней истории. И ради таких открытий мы этот проект и создавали. Но мы в Филармонии все никак не можем представить, что такое возможно. И что внучка музыканта, участника блокадной премьеры Седьмой симфонии, была рядом с нами и никто из нас не знал о ней. Поэтому я хотел бы попросить уважаемую Н. Б. Юдину найти возможность связаться с нами и позвонить в приемную Филармонии по тел. 240-01-40. Мы будем очень рады видеть вас!» — сказал заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Евгений Петровский.