Вместо Роберта Паттинсона в фильме «Звезды в полдень» сыграет Тэрон Эджертон

Актер Роберт Паттинсон отказался от роли в триллере Клер Дени «Звезды в полдень». Вместо него в этой роле предстанет Тэрон Эджертон, звезда картины Kingsman. Об этом сообщило Screen Daily.

Актер с трудом отказался от роли в фильме режиссера Клэр Дени. Актер сотрудничал с Дени еще в 2018 году, он снимался в фильме «Высшее общество». На фестивале в Торонто Паттинсон назвал Дени «лучшим режиссером», с которым когда-либо работал.

Сыграть в новом фильме Дени актеру помешал плотный график съемок. Вместо Паттинсона на роль пригласили актреа Тэрона Эджертона, передало РИА ФАН. Сюжет новой картины расскажет о событиях гражданской войны в Никарагуа. Съемки картины начнутся уже этой осенью.