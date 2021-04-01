Влияние текстов Моргенштерна на культуру предложили обсудить в Общественной палате РФ

Тексты песен исполнителя Моргенштерна проверят на пропаганду наркотиков и порнографии. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Агре выступила с мыслью о сборе популярных музыкантов и обсуждении их влияния на культуру.

Сегодняшние музыканты могут нести неверные посылы и оказывать негативное влияние на подростающее поколение, рассказала РИА «Новости» Наталья Агре. Инициатор встречи добавила, что музыкальная сфера является серьезным методом воздейстия на эмоции и чувства.

Певец Моргенштерн стал широко известен в 2020 году. По оценкам журнала Forbes, он является одним из 40 наиболее успешных молодых звезд в России, напомнили на сайте «Русская планета».