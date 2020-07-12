Власти раскрыли, как часто меняют воду в фонтане на Поклонной горе

В фонтане одновременно циркулирует 25 тысяч кубических метров воды.

«В глубине парка расположена целая станция водоподготовки, которая обновляет воду до семи раз в месяц», — заявил градоначальник.

Источник фото: «ВКонтакте»

Самый сложный с инженерной точки зрения — Светодинамический фонтан в пруду музея-заповедника «Царицыно». К нему подключено 82 насоса, работает тысяча струй, около четырех тысяч светильников, а еще сделана музыкальная установка.

«Можно делать любые художественные композиции», — отметил мэр.

Самый старый фонтан города стоит напротив Большого театра. По словам Собянина, «классическая чаша на классическом фоне».

Самый красивый фонтан для каждой свой. Мэру Москвы больше всего нравятся те, что расположены на ВДНХ.

«Каждый из них — чудо инженерной мысли и произведение искусства. Здорово, что мы их возродили», — написал Собянин.

Источник фото: «ВКонтакте»

Главные фонтаны Москвы обслуживают сотрудники «Гормоста». Они же управляют звуком, светом и напором воды.