Культура 30 ноября 2023, 14:14 Власти Петербурга выделят 82 миллиона рублей на уход за Михайловским и Летним садами

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Администрация Петербурга приступила к поискам высококвалифицированных специалистов для ухода за объектами культурного наследия. Об этом сообщила Neva.Today.

Так, объявлен конкурс на содержание Михайловского сада и других ландшафтных территорий Русского музея. Работы оценили в более чем 32 миллиона рублей.

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Кроме того, учреждение ищет подрядчика, способного обеспечить сохранность Летнего сада и Домика Петра I. Из бюджета города готовы выделить почти 50 миллионов рублей.