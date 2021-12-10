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    10 декабря 2021, 00:14

    Власти Нидерландов планируют выкупить картину Рембрандта за €150 млн

    Дарья Морозова

    Правительство Нидерландов выделило деньги на автопортрет голландского художника Рембрандта ван Рейна «Знаменосец». Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на BBC News.

    Сейчас власти должны получить одобрение парламента для приобретения. Картина считается важной для культуры и истории страны.

    Правительство выделило на покупку 150 миллионов евро, фонд музея выделит еще 10 миллионов евро, а ассоциация Рембрандта — 15 миллионов.