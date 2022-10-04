Власти направят регионам деньги на модернизацию музеев и премии преподавателям искусств | 360°

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Власти направят регионам деньги на модернизацию музеев и премии преподавателям искусств

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Регионам направят средства на реконструкцию краеведческих музеев. Такой информацией поделилась министр культуры Ольга Любимова. Об этом сообщил ОТР.

Специалисты проведут ремонт свыше 400 краеведческих музеев. Их превратят в общественные пространства. В дальнейшем на территории помещений будут читать лекции и проводить культурные мероприятия. Кроме того, часть средств направят на поддержку преподавателей искусств.

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«Премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства, и первые 25 преподавателей вузов и первые 25 преподавателей училищ в самом начале октября получат миллион рублей», — отметила Любимова.

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