Власти Лоустофта удалили часть новой работы Бэнкси

В Великобритании обнаружили новое произведение, которое может принадлежать уличному художнику Бэнкси. Однако уже местные власти распорядились убрать лист гофрированного железа, который был частью картины.

Новое произведение появилось в парке Николаса Эверитта в английском городе Лоустофт графства Суффолк. На нем изображены трое детей которые сидят в лодке и надпись «Мы все в одной лодке». Однако лодкой выступает лист гофрированного железа. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Считается, что произведение искусства является последним творением уличного художника Бэнкси, но это не было подтверждено в Instagram, на веб-сайте художника или каким-либо другим способом.

Через сутки после появления произведения в парке местная администрация удалила секцию металлической «лодки» из-за опасений затопления, поскольку, по их словам, металл блокировал сток перед прогнозируемыми осадками. Но они обещают его вернуть, когда погода улучшится.

Предположительно, Бэнкси принадлежит еще одно произведение искусство, обнаруженное несколько дней назад возле бывшего магазина электротоваров Лоустофта на нем изображен ребенок рядом с замком из песка.

Поклонники Бэнкси ждут подтверждения в Instagram, что эти два произведения создал он.