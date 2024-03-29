29 марта 2024, 15:02
Власти Кировской области объявили о начале ремонта главного здания краеведческого музея
Специалисты приступили к ремонту главного здания областного краеведческого музея в Кирове. Об этом сообщил istochnik.online со ссылкой на данные регионального правительства.
Планируется реставрация входной группы, фасада и крыши. Кроме того, будет установлена подсветка.
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На работы выделили более 11 миллионов рублей. Их завершат к 12 июня — юбилею города, добавил RT.
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