Культура 29 марта 2024, 15:02 Власти Кировской области объявили о начале ремонта главного здания краеведческого музея

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Специалисты приступили к ремонту главного здания областного краеведческого музея в Кирове. Об этом сообщил istochnik.online со ссылкой на данные регионального правительства.

Планируется реставрация входной группы, фасада и крыши. Кроме того, будет установлена подсветка.

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На работы выделили более 11 миллионов рублей. Их завершат к 12 июня — юбилею города, добавил RT.