Власти Калининградской области пригласили к себе киношников

Власти Калининградской области заплатят по 110 миллионов рублей киностудиям, которые будут снимать фильмы в регионе. Об этом рассказало ИА Nation News.

Министр Калининградской области по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал, что в этом году власти региона выплатят крупную сумму киностудиям, которые приедут снимать кино и сериалы в регион.

Ермак считает, что это поспособствует популяризации Калининградской области и привлечению туристов.