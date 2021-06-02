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    02 июня 2021, 18:28

    Власти Калининградской области пригласили к себе киношников

    Полина Гребенщикова

    Власти Калининградской области заплатят по 110 миллионов рублей киностудиям, которые будут снимать фильмы в регионе. Об этом рассказало ИА Nation News.

    Власти Калининградской области пригласили к себе киношников

    Министр Калининградской области по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал, что в этом году власти региона выплатят крупную сумму киностудиям, которые приедут снимать кино и сериалы в регион.

    Ермак считает, что это поспособствует популяризации Калининградской области и привлечению туристов.