Власти Ялты поддержали идею Пригожина о новом Евровидении

Аналог эстрадного конкурса Евровидение может пройти в Ялте. Идею учредить новый фестиваль поддержала глава администрации Янина Павленко. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Глава администрации ответила на предложение продюсера Иосифа Пригожина провести его в Крыму, назвала Ялту фестивальной столицей и заявила, что в ней зажглись многие звезды российской эстрады.

«Нам нужен честный конкурс! Открытый для всех стран мира! Где правит бал не политика, а исключительно талант. Такой, каким задумывалось Евровидение, но давно перестало быть», — написала Янина Павленко.

В этом году Евровидение прошло в Италии, Россия в нем не участвовала. Победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, и многие страны обвинили жюри в подмене результатов голосования. Например, с критикой на организаторов обрушились Румыния, Азербайджан и Грузия. Российские зрители практически не следили за конкурсом, это показал соцопрос. Следующее Евровидение вопреки традиции пройдет не в стране-победителе, Европейский вещательный союз ведет переговоры с Великобританией.