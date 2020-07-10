Владимир Путин отметил культурную деятельность фестиваля «Таврида»

Президент России Владимир Путин отметил культурную деятельность организаторов и участников фестиваля «Таврида». По его словам, за весь период работы форум укрепил свои традиции.

«За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания», — процитировал главу РФ ТАСС.

Он отметил, что по причине распространения коронавирусной инфекции не всем желающим поучаствовать в мероприятии удалось приехать. Президент выразил уверенность, что в дистанционном формате молодые деятели искусств смогут погрузиться в культурную жизнь фестиваля, сообщил сайт «Политика сегодня».

Каждый год «Таврида» собирает тысячи участников и зрителей. В программе мероприятия всегда предусмотрены концерты, шоу, конкурсы и розыгрыши грантов. Первая очная смена в нынешнем году была открыта 10 июля. Фестиваль проводится в Крыму, в районе Судака на берегу Черного моря.