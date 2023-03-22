Культура 22 марта 2023, 13:10 Владимир Пресняков рассказал, что мечтает о дочке РИА «Новости»

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Музыкант Владимир Пресняков уже является счастливым отцом троих сыновей, но мечтает и о дочке. Об этом он рассказал Teleprogramma.pro.

Первый сын, Никита, родился у Владимира Преснякова в первом браке, с Кристиной Орбакайте. Певец признается, что в 23 года еще плохо понимал отцовство. Он вел рок-н-ролльный образ жизни, попадал в различные истории. Тогда Владимир Пресняков не осознавал всей огромной ответственности, которая легла на него, когда он стал родителем.

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В браке с Натальей Подольской у музыканта родилось еще два сына. Но он уже стал старше и серьезнее подходит к их воспитанию. Например, учит их правильному отношению к жизни и не хочет, чтобы они выросли в золотую молодежь.

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«Без труда ничего не выйдет. Этому отношению я и буду учить собственных детей, чтобы они не думали, что можно ничего не делать, засесть в Тик-Токе — нет, не имею ничего против этого, там есть прикольные персонажи, — и резко заработать огромные деньги короткими роликами», — рассказал Владимир Пресняков.

Он также признался, что они с женой мечтают о дочке и работают над этим вопросом.

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