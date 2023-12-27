Культура 27 декабря 2023, 12:08 Владимир Машков стал президентом «Золотой маски» Председатель СТД Машков стал президентом премии «Золотая маска» Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Владимир Машков стал президентом Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщили на сайте СТД.

Решение приняли на заседании секретариата организации в новом составе, которое состоялось 26 декабря.

«Полномочия президента „Золотой маски“ принял на себя председатель СТД Владимир Машков, а вице-президентом стал секретарь СТД Кирилл Крок», — говорится в заявлении.

Секретариат поддержал предложение Машкова начать подготовку программы праздничных мероприятий к 150-летию Союза театральных деятелей России, которое отметят в 2026 году.

На том же заседании секретариат единодушно поддержал создание Донецкого регионального отделения СТД. Теперь в составе союза 78 региональных отделений. Предполагается появление таких отделений и в других новых субъектах страны. Подготовительная работа уже ведется.

Ранее Владимир Машков стал сопредседателем избирательного штаба действующего президента Владимира Путина на выборах в 2024 году.