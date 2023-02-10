Культура 10 февраля 2023, 18:53 Владимир Гусев покинул пост директора Русского музея

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Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев покинул свой пост. Временно исполнять его обязанности будет Анна Цветкова, сообщила «Фонтанка».

По данным «Общественной службы новостей», у Владимира Гусева закончился контракт с музеем. Теперь искусствовед занимает почетный пост президента Русского музея, в его обязанности входит развитие филиалов учреждения.

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Отмечается, что на посту директора Русского музея Гусев проработал 35 лет.

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