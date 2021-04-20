Владимир Долинский поделился, как отметит день рождения

Заслуженный артист РФ Владимир Долинский 20 апреля отметит свое 77-летие. Об этом он рассказал Nation News.

«У меня сегодня подсъемка. Затем я иду смотреть спектакль „Двенадцать“, который поставил Никита Михалков. Я тоже буду в этом спектакле играть, но не сегодня, а позже. Там два исполнителя. Михалков выпустил спектакль к своему юбилею, и я как раз еду сейчас к нему. Вечером буду отмечать день рождения с друзьями, посидим, выпьем, поговорим. Я ведь только вчера прилетел из Киева, где снимаюсь в сериале „Шаг навстречу“ студии „Киевтелефильм“», — поделился Долинский.

Несмотря на возраст, жизнь, по словам актера, бьет ключом. Долинский по-прежнему нарасхват.