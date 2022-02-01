Владельцам «Пушкинской карты» разрешили покупать билеты на российские фильмы

Владельцы «Пушкинской карты» с 1 февраля могут покупать билеты на сеансы российского кино. В список вошли фильмы, снятые при поддержке Минкультуры или Фонда кино.

«С 1 февраля 2022 года в программе „Пушкинская карта“ начинают участвовать фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и (или) Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — сообщили на сайте проекта «PRO.Культура.РФ».

Сейчас в списке насчитывается 23 ленты, но перечень еще будут дополнять. Обладатели «Пушкинской карты» могут сходить на такие фильмы, как «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Чемпион мира», «Бумеранг», «Летчик» и многие другие.

При этом авторы проекта установили финансовый лимит на покупку билетов. Из общей суммы карты на приобретение билетов можно потратить максимум две тысячи рублей. За год получится сходить в кино порядка семи раз. В правительстве отметили, что новые возможности «Пушкинской карты» помогут повысить интерес к российскому кино у молодежи.