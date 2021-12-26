Владельцам «Пушкинских карт» рассказали, как правильно использовать баланс до конца года
«Госуслуги»: Баланс «Пушкинской карты» можно потратить на билеты 2022 года до конца декабря
Остаток средств на «Пушкинской карте» лучше потратить до конца этого года, иначе они сгорят. Деньги можно потратить на покупку билета в музей, театр или филармонию на 2022 год. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Госуслуги для родителей».
Владельцам «Пушкинских карт» напомнили, что проверить остаток средств можно в приложении «Госуслуги Культура». Там же можно выбрать мероприятие, где можно использовать средства на карте. При оплате выбрать кнопку «Оплатить „Пушкинской картой“».
«Использовать средства нужно до 31 декабря 2021 года, а купить билет можно на мероприятие, которое состоится уже в 2022 году», — говорится в сообщении.
С 1 января баланс на карте обновится. Он вырастет до пяти тысяч рублей. С 1 февраля «Пушкинской картой» можно расплачиваться за билеты в кино. Но только на фильмы, снятые при поддержке «Фонда кино» и Минкультуры. Список кинотеатров будет опубликован в приложении «Госуслуги Культура» и на сайте культура.рф.
«Пушкинская карта» — этом возможность для молодых людей от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки. Оформить ее может любой россиянин соответствующего возраста: нужно только зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить свой аккаунт. Проект запустили в этом году. Баланс по карте составлял три тысячи рублей.