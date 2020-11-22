Влад Сташевский вернулся на сцену ради телешоу

Телеканал НТВ решил возродить самое популярное шоу нулевых и 22 ноября начал проект «Суперстар! Возвращение». Известно, что в нем поклонники увидят Богдана Титомира, Алису Мон, Арину Шведову и Влада Сташевского. Последний рассказал зрителям канала о том, что делал 20 лет и как проходили съемки.

Некогда популярный певец сообщил, что не прекращал гастрольную деятельность в стране, хоть и не попадал больше «в телевизор». Из всех сплетен, которые о нем ходили это время самой вздорной он назвал слух о том, что он занялся спортом или сконцетрировался на семье.

«Бизнес был, да. Дрессура. Причем специализируюсь я исключительно на пуделях. И чистка колодцев. Я знаю, как это делается очень хорошо», — сообщил Сташевский.

Продюсер Виктор Дробыш, который вошел в состав жюри, сообщил, что это будет самое масштабное, скандальное и роскошное шоу из всех, в которых он участвовал. Вместе с ним судить участников будут певица Марув и музыкальный критик Сергей Соседов. Четвертое кресло будет занимать приглашенная звезда.

Ради нового витка карьеры Влад Сташевский открыл свой Instagram-аккаунт. Пока у него всего 794 подписчика.