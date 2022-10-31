«ВКонтакте» запустит трансляцию спектаклей и репетиций в ведущих балетных театрах страны | 360°

Культура 31 октября 2022, 18:20 «ВКонтакте» запустит трансляцию спектаклей и репетиций в ведущих балетных театрах страны Прямые трансляции спектаклей к Дню балета пройдут в соцсети «ВКонтакте» 1 и 2 ноября freepik

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Ведущие театры балета в России покажут свои выступления и закулисную жизнь в прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте». Акция, приуроченная ко Дню балета, состоится 1 и 2 ноября. В ней примут участие Большой театр, Театр балета Бориса Эйфмана, а также Михайловский театр и международный культурный проект «Русские сезоны».

В первый день, 1 ноября, зрители увидят прямую трансляцию оркестровой репетиции балета «Дон Кихот» в настоящих декорациях и с ведущими артистами Большого театра. На следующий день пользователи «ВКонтакте» смогут в режиме реального времени наблюдать однократный показ документального фильма «Пространство жизни Бориса Эйфмана». Оба дня «Русские сезоны» будут показывать балетные видеодневники, знакомить россиян с современными хореографами и танцовщиками.

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Подробное расписание трансляций есть в сообществе «Культура ВКонтакте». Там же будут доступны балетный плейлист, подборка коротких видео и тематическая викторина.

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Кроме того, соцсеть подготовила подборку роликов из лучших театров страны в «VK Клипах». Например, Михайловский театр представит серию атмосферных клипов с репетициями, танцами, комментариями главного дирижера и артистов.

Директор по стратегическим проектам «ВКонтакте» Зера Черешнева напомнила, что соцсеть давно поддерживает культурные инициативы и охотно знакомит пользователей с вдохновляющим миром искусства с помощью современных технологий.

«Благодаря инструментам платформы зрители могут в прямом эфире наблюдать за закулисьем мира балета: премьерные показы, репетиции, открытые уроки с участием звезд балета и именитых хореографов — все это доступно пользователям „ВКонтакте“», — подчеркнула Черешнева.

Она отметила, что в рамках акции мастерство артистов смогут оценить все желающие в любой точке мира — достаточно подключиться к интернету.