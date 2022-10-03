«ВКонтакте» выделит гранты на поддержку культурных проектов | 360°

Культура 03 октября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber «ВКонтакте» выделит гранты на поддержку культурных проектов «ВКонтакте» выделит 15 миллионов рублей на продвижение культурных проектов РИА «Новости»

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Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о старте второго сезона грантовой программы для проектов и мероприятий в культурной сфере. В этот раз на их поддержку выделят 15 миллионов рублей, а стать участником смогут как государственные учреждения культуры, так и частные арт-пространства.

Заявку на получения гранта могут подать как известные музеи и театры, так и набирающие популярность арт-пространства и проекты. Количество подписчиков неважно, отметили в соцсети.

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На поддержку культурного проекта выделят 15 миллионов рублей — на миллион больше, чем в прошлом сезоне. Деньги можно использовать и на продвижение отдельного мероприятия, и на долгосрочное развитие. Заявки будут принимать до 1 декабря, 1 марта, 1 июня и 1 сентября. Шесть раз в год можно получить гранты по миллиону рублей и десять раз — по 500 тысяч.

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«Мы знаем, насколько творческим организациям сегодня важна финансовая поддержка, поэтому аккумулируем весь наш опыт, чтобы помочь победителям с продвижением, созданием уникальных онлайн-проектов и поиском аудитории „ВКонтакте“», — рассказала директор по стратегическим проектам социальной сети Зера Черешнева.

В рамках первого сезона грантовой программы помощь получили 40 культурных проектов, среди которых Государственный исторический музей, Мариинский театр, Вятский музей и Саратовский музей-заповедник. «ВКонтакте» регулярно проводит мероприятия, направленные на поддержку культурных проектов. В мае специалисты устроили в онлайне самую масштабную «Ночь музеев», благодаря чему более 100 организаций провели лекции и мастер-классы на платформе социальной сети.

Ранее стало известно, что пользователи «ВКонтакте» смогут загружать вертикальные видео с компьютеров и ноутбуков. В социальной сети отметили, что этот шаг упростит работу с контентом.

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